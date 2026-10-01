Медведь запоминает успех: почему после первого нападения на человека хищника нужно изымать

После нападения на человека медведь приобретает положительный опыт, что закрепляет опасное поведение. Об этом URA.RU рассказала зоолог Елена Шапетько. По ее словам, у животных нет врожденного стереотипа нападать именно на человека.

Однако если такая возможность появляется и хищник получает положительный опыт, поведение закрепляется: животное понимает, что такая добыча доступна и требует меньше усилий. Шапетько отметила, что если медведь один раз напал на человека, ситуация может повториться. Поэтому после такого инцидента зверя необходимо изъять из природы. Эксперт добавила, что теоретически животное можно отловить и поместить в зоопарк или другое место, где оно не будет контактировать с людьми.