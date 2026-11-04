«Междоусобная брань»: патриарх Кирилл назвал испытания, от которых зависит будущее исторической Руси

Патриарх Кирилл: будущее исторической Руси зависит от нынешних испытаний

Общество

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что будущее исторической Руси во многом зависит от нынешних испытаний. Об этом сообщает РИА Новости. Глава Русской православной церкви совершил Божественную литургию в Успенском соборе Московского Кремля в праздник Казанской иконы Божией Матери.

В проповеди он отметил, что чудотворный образ вновь находится с верующими, и подчеркнул, что к нему можно обращаться не только с личными молитвами, но и с молитвами о властях, президенте и правительстве, в котором, по его словам, также много православных людей.

Патриарх назвал происходящее междоусобной бранью на земле русской и страшными испытаниями для всей Руси, от которых, по его мнению, может зависеть будущее всего исторического Отечества. Он также отметил, что сегодня россияне как никогда нуждаются в духовной поддержке и покрове Пресвятой Богородицы. В этот день, 4 ноября, в России отмечается День народного единства.

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