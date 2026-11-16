«Мгновенно навернулись слезы»: китайский турист расплакался из-за петербургских пельменей

NetEase: русские пельмени довели до слез китайского туриста в Петербурге

Общество

Китайский турист расплакался после того, как попробовал русские пельмени в одном из ресторанов Санкт-Петербурга: блюдо не оправдало ожиданий из-за непривычного вкуса начинки и большого количества жира. Об этом рассказывает китайское издание NetEase.

По словам путешественника, внешне пельмени выглядели аппетитно, и он рассчитывал получить удовольствие, однако впечатление изменилось после первой пробы — он признался, что у него мгновенно навернулись слезы, и чем выше были ожидания, тем больше оказалось разочарование.

Китайские путешественники нередко сталкиваются в России с непривычными гастрономическими традициями: некоторые даже берут с собой лапшу быстрого приготовления на случай, если местная кухня не подойдет. Особое удивление у иностранцев вызывают булочки с маком, поскольку в ряде стран использование этого продукта строго ограничено, — отдельные туристы из КНР эмоционально реагируют на такую выпечку и отказываются ее пробовать.

При этом многие российские блюда у иностранных гостей популярны: среди любимых у путешественников из Китая упоминаются блины, борщ, оливье и сельдь под шубой. Отношение к пельменям, как показывает история посетителя петербургского ресторана, может оказаться совсем иным. Журналисты также обратили внимание на разницу между стереотипами о России — морозами, шапками-ушанками и медведями на улицах — и впечатлениями тех, кто в стране побывал.

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