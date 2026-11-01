«Многие задумываются слишком поздно»: игумен Алексеев назвал три дела, которые нужно успеть до смерти

Игумен Марк Алексеев, настоятель храма иконы Феодоровской Божией Матери, рассказал, какие три вещи важно успеть сделать до ухода из жизни. По его словам, люди часто задумываются о самом важном слишком поздно. Первое — примириться с Богом и близкими: попросить прощения у тех, кому причинили боль, а затем покаяться перед Богом за содеянное. Об этом пишет ИА « Кулик ».

Примирение с Богом происходит через таинство исповеди. Священнослужитель подчеркнул, что прощаться с земной жизнью необходимо даже в глубокой старости или при тяжелой болезни.

Второй совет касается земных дел: нужно закрыть долги, ответить на наболевшие вопросы, открыть семейные тайны и правильно распорядиться документами, чтобы после человека не осталось нерешенных вопросов. Третий шаг — приобщиться к таинствам причастия и соборования, которые помогают очистить душу. Далее дело будет за близкими, которым особенно важно горячо молиться первые сорок дней после смерти.