«Многие задумываются слишком поздно»: игумен Алексеев назвал три дела, которые нужно успеть до смерти

Игумен Алексеев: перед смертью важно примириться с Богом и близкими

Общество

Игумен Марк Алексеев, настоятель храма иконы Феодоровской Божией Матери, рассказал, какие три вещи важно успеть сделать до ухода из жизни. По его словам, люди часто задумываются о самом важном слишком поздно. Первое — примириться с Богом и близкими: попросить прощения у тех, кому причинили боль, а затем покаяться перед Богом за содеянное. Об этом пишет ИА «Кулик».

Примирение с Богом происходит через таинство исповеди. Священнослужитель подчеркнул, что прощаться с земной жизнью необходимо даже в глубокой старости или при тяжелой болезни.

Второй совет касается земных дел: нужно закрыть долги, ответить на наболевшие вопросы, открыть семейные тайны и правильно распорядиться документами, чтобы после человека не осталось нерешенных вопросов. Третий шаг — приобщиться к таинствам причастия и соборования, которые помогают очистить душу. Далее дело будет за близкими, которым особенно важно горячо молиться первые сорок дней после смерти.

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