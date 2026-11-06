«Монастыринг» по-русски: почему ночёвки в обителях пока остаются экзотикой

Эксперт РСТ Лутов: спрос на «монастыринг» остается единичным у россиян

Общество

Поездки с кратковременным проживанием в монастырях — так называемый «монастыринг» — пока остаются единичными запросами у путешественников в России. Об этом сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии.

По словам гендиректора компании «Мастерская путешествий» и эксперта РСТ Владимира Лутова, в практике туроператоров чаще встречаются экскурсионные маршруты с посещением двух-трёх религиозных объектов в сочетании с культурно-познавательной программой: музеями, историческими достопримечательностями и интерактивными мероприятиями. Поездки с проживанием в монастырях существуют давно, но запросы на такой формат поступают редко, а организуют их обычно специализированные паломнические службы либо сами путешественники.

Среди традиционно востребованных направлений религиозно-познавательного туризма Лутов выделил Муром и Дивеево, Тульскую и Нижегородскую области, а также города Золотого кольца, в частности Сергиев Посад и Переславль-Залесский. При этом за последние два года спрос на экскурсионные туры религиозной направленности снизился — одна из причин, по мнению эксперта, рост стоимости путешествий, поскольку значительную часть аудитории составляют пенсионеры и туристы с ограниченным бюджетом. Доля женщин среди клиентов, выбирающих такие маршруты, достигает 90%.

Управляющий партнёр Trends Travel Consulting и эксперт РСТ Мария Киселева связала интерес к «монастырингу» с желанием выйти из режима постоянной доступности, замедлиться и обрести внутреннюю опору. В пресс-службе напомнили: в центре монастырской жизни остаются молитва и богослужение, гостям важно понимать и уважать этот уклад, а организовать дорогу, питание и размещение помогают паломнические службы.

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