Монтажник елок и экскурсовод к совам: кем можно устроиться перед Новым годом

В ноябре на столичном рынке труда появились необычные вакансии: работодатели ищут монтажника новогодних елок, упаковщика мишуры и экскурсовода в антикафе с совами. Об этом Агентству городских новостей « Москва » рассказала карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Мария Васильева.

По ее словам, в агрегированной базе вакансий центра порядка 0,5 млн актуальных предложений, и нестандартные обязанности появляются там регулярно.

Сейчас активно идет подготовка к новогодним праздникам. Так, появилась вакансия упаковщика новогодней мишуры — с учетом вахтового графика доход может составить до ₽290 тысяч. Открыта позиция монтажника новогодних елок и декораций с зарплатой до ₽200 тысяч: в задачи входит монтаж и демонтаж елок, гирлянд, праздничных композиций и декора. Требуются и упаковщики сладких подарков — собирать коробки по образцу и фасовать конфеты; здесь ценятся скорость без потери качества, ответственность и внимательность, а доход при сменном графике достигает примерно ₽150 тысяч.

Среди необычных вакансий ноября Васильева назвала бутафора в музее с зарплатой до ₽150 тысяч: он будет создавать и дорабатывать декорации и реквизит, подбирать материалы и инструменты, участвовать в монтаже конструкций, ремонтировать реквизит и предлагать идеи для новых тематических пространств. Еще одно нестандартное предложение — экскурсовод в антикафе с совами с зарплатой до ₽80 тысяч: сотруднику предстоит встречать гостей, проводить инструктаж, рассказывать о птицах, следить за совами и поддерживать порядок, а дополнительно он сможет фотографировать и снимать видео с пернатыми.