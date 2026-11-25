Православным необязательно отказываться от встречи Нового года с близкими из-за Рождественского поста. Об этом говорится в публикации журнала « Фома ». В 2026 году пост начнется 28 ноября и завершится накануне Рождества Христова, 6 января.

Семейный праздник можно организовать так, чтобы он учитывал убеждения всех присутствующих: на столе могут быть и традиционные новогодние угощения, и блюда для постящихся. Детей не стоит лишать привычной праздничной атмосферы, подарков и общения с родителями. Взрослым при этом советуют помнить о духовном смысле поста и избегать излишеств.

Церковные ограничения не должны приводить к осуждению родственников с другими взглядами. Важнее сохранять доброжелательность, уделять время молитве и помогать нуждающимся. Встреча нового календарного года, как отмечается, не мешает подготовке к Рождеству.