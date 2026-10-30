«Мышиная лихорадка» в России: почему в этом году нет вспышек и стоит ли бояться

Роспотребнадзор сообщил, что с начала 2026 года вспышек геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), которую также называют «мышиной лихорадкой», в России не зафиксировано. Заболеваемость остается в пределах среднемноголетних значений.

По данным ведомства, эпидемиологическая ситуация стабильная и контролируемая, а в лабораториях достаточно отечественных тест-систем для диагностики хантавирусных инфекций, что позволяет быстро выявлять заболевших.

ГЛПС — острая вирусная инфекция, переносимая грызунами. Заражение происходит при вдыхании пыли с продуктами жизнедеятельности мышей. Вспышки обычно фиксируются весной и осенью, однако в этом году их нет. Таким образом, по информации Роспотребнадзора, поводов для опасений нет: ситуация под контролем, а диагностические возможности достаточны для своевременного выявления случаев.