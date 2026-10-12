«Надоели русские»: поляк устроил скандал в Кемере из-за русского языка

Польский турист устроил скандал на турецком курорте Кемер после того, как продавец обратился к нему по-русски. Инцидент произошел в магазине пляжных товаров. Об этом пишет DREAM AND TRAVEL.

Продавец принял покупателя за туриста из России и заговорил на русском. Для местных торговцев это обычная практика: курорт давно популярен у россиян, и многие продавцы свободно владеют их языком. Однако на этот раз покупателем оказался поляк. Реакция мужчины была неожиданно бурной: он выбежал из магазина, начал кричать, что ему надоели русские, и возмущаться отсутствием английского языка вокруг.

Кемер остается одним из самых популярных направлений у российских туристов. Русская речь звучит здесь в магазинах, кафе и отелях, а персонал нередко обращается к гостям на русском, ориентируясь на внешность. С одной стороны, продавцу стоило учитывать, что внешность не позволяет точно определить гражданство. С другой — сама по себе ошибка вряд ли заслуживала столь бурной реакции. Турецкие курорты давно ориентируются на определенные туристические потоки: в Кемере преобладают россияне, в Мармарисе традиционно отдыхают британцы, а в Сиде заметна немецкая аудитория.