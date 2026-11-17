Желание первыми запустить GTA 6 оборачивается для некоторых российских геймеров потерей оплаченной игры. Об этом сообщает « Абзац » со ссылкой на Telegram-канал Mash. По его данным, PlayStation Network начала блокировать купленные новозеландские аккаунты, через которые пользователи рассчитывали получить доступ к новинке раньше остальных.

С проблемой уже столкнулись российские продавцы готовых профилей: учетные записи с предзаказанной GTA 6 блокируют за нарушение правил сервиса, и вместе с аккаунтом покупатели теряют возможность пользоваться приобретенной игрой. Причиной ажиотажа стала разница часовых поясов. Официальный выход GTA 6 назначен на 19 ноября, однако в Новой Зеландии игра станет доступна уже 18 ноября в 14:00 по московскому времени. Для некоторых стран преимущество достигает 13 часов, поэтому нетерпеливые поклонники начали скупать аккаунты новозеландского региона.

Таким образом, схема с «переездом» в другой регион не сработала: экономия времени обернулась блокировкой и потерей денег, а сама игра официально стартует 19 ноября.