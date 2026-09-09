Обычное пятно на зубе может исчезнуть без пломбы: как врачи научились прерывать кариес до появления дырки

По ее словам, методика воздействует на очаги деминерализации эмали еще до образования полноценной кариозной полости. На начальном этапе поверхность зуба остается целой, но эмаль уже теряет часть минералов, что внешне проявляется матовым белым пятном. Если процесс не остановить, поражение уходит вглубь. Поэтому лечение направлено не на удаление тканей, а на восстановление минерального состава эмали и повышение ее устойчивости.

В клинической апробации участвовали 76 пациентов от 18 до 28 лет. У всех были очаги начального кариеса, разный уровень гигиены и отсутствие тяжелых сопутствующих заболеваний. Состояние эмали оценивали с помощью витального окрашивания метиленовым синим и лазерной флюоресценции.

Сначала пациентам проводили профессиональную гигиену ультразвуковым и воздушно-абразивным методами. Затем применяли комбинацию глубокого фторирования и низкоинтенсивного лазера. После очищения и изоляции зубов наносили специальный состав — в результате химической реакции образовывался фторсиликатный комплекс, насыщавший твердые ткани фтором и дававший длительный бактерицидный эффект. Затем участки деминерализации обрабатывали лазером.

Курс включал четыре процедуры с интервалом в семь дней. Показатели фиксировали до начала лечения, а также через три, шесть и двенадцать месяцев. Уже через несколько месяцев у пациентов отмечалось повышение устойчивости эмали и ее постепенная реминерализация. В итоге в 91% случаев окрашивание очагов поражения отсутствовало — кариес был остановлен.

Стадия «белого пятна» — единственный обратимый этап кариеса. Разрушенную эмаль организм восстановить уже не может. Проблема в том, что заметить такое пятно самостоятельно почти невозможно: оно не болит и часто прячется в пришеечной области или между зубами. Поэтому стоматологи настаивают на профилактических осмотрах не реже двух раз в год.