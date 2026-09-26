Один желудь — и расстройство: какие осенние опасности поджидают собак?

Ветеринар Ильина: желуди и каштаны опасны для собак осенью

Общество

Ветеринарный врач Таисия Ильина из компании «Валта Пет Продактс» перечислила опасности, которые подстерегают собак на осенних прогулках. В беседе с «Газетой.Ru» специалист предупредила: желуди привлекают животных, и даже один съеденный плод может вызвать расстройство пищеварения. Если собака проглотит желудь целиком, он способен застрять в желудочно-кишечном тракте — особенно у небольших пород.

Каштаны, по словам Ильиной, также часто становятся игрушкой для питомцев. Крупный плод может застрять в пищеводе. Если собака съела каштан, не стоит самостоятельно вызывать рвоту: тактика зависит от размера животного и его состояния. Ветеринар также отметила, что опавшие яблоки и груши портятся и бродят, поэтому приводят к расстройству пищеварения, а косточки травмируют. Опасность представляют и грибы. Поздней осенью к этому добавляются противогололедные реагенты.

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