Омск — Якутск на «Ниве»: блогер нашел любовь на 70-й день пути и передумал возвращаться

14.ru: путешественник, объехавший на «Ниве» Россию, нашел любовь в Якутске

Общество

Блогер niva_legend55, отправившийся из Омска во Владивосток на «Ниве», 30 сентября добрался до Якутска, где, по его словам, встретил свою любовь — якутянку Светлану. О романе мужчина рассказал на своей странице в соцсети, передает издание 14.ru. До конечной точки маршрута он намерен доехать, дополнительно утеплив машину; присоединится ли к нему возлюбленная, не уточняется.

В столице региона путешественник задержался из-за операции по поводу грыжи и последующего восстановления. Сейчас, по его словам, ключевая задача — перебраться через Лену: по тарифам ПАО «ЛОРП» перевозка легкового автомобиля через Жатай обойдется минимум в ₽15 тысяч.

В более ранних публикациях блогер отмечал, что из-за проблем со здоровьем думал оставить «Ниву» в Якутске и улететь в Омск. Однако в последних видео он заговорил о том, чтобы утеплить автомобиль и двигаться к Владивостоку напрямую, отказавшись от Магадана. Изначально маршрут выглядел так: Омск — Магадан — Владивосток. В поездке путешественник ночевал прямо в машине, а Якутска достиг на 70-й день пути. Ранее он рассказывал, что на своем автомобиле проехал весь Алтай, Тыву и Монголию.

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