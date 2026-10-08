Пенсионерам освободят от налогов квартиру, гараж и шесть соток: что важно знать

Пенсионеры и предпенсионеры в России могут полностью или частично освобождаться от налогов на недвижимость, землю и транспорт. Условия различаются, а налоги за 2025 год нужно перечислить до 1 декабря 2026 года, если нет оснований для освобождения. Об этом пишет РБК .

Согласно статье 407 НК РФ, пенсионеры не платят налог на один объект недвижимости каждого вида: квартиру или комнату, жилой дом, гараж, машино-место, хозяйственную постройку до 50 кв. м, а также творческие помещения. Главное условие — имущество не используется в предпринимательских целях. Если объектов одного типа несколько, льгота предоставляется только на один. Для остальных действуют вычеты: 20 кв. м для квартиры, 10 — для комнаты, 50 — для дома. Те же имущественные льготы распространяются на предпенсионеров: женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет.

Земельный налог начисляется только на площадь свыше шести соток. Если участок не больше, платеж не возникает. Правило касается садовых, дачных участков и земель под ИЖС. Муниципалитеты могут вводить дополнительные послабления. Транспортный налог зависит от региона: освобождение может распространяться на определенные категории автомобилей, и при нескольких подходящих машинах пенсионер выбирает одну.

Ведущий научный сотрудник Института финансовых исследований Финансового университета, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Марианна Белова разъяснила особенности для военных пенсионеров. Они пользуются имущественными льготами, их пенсии не облагаются НДФЛ. Зарегистрированные как ИП военные пенсионеры освобождены от взносов на обязательное пенсионное страхование за себя, включая дополнительный взнос с доходов свыше ₽300 тысяч, но платят взносы на ОМС. Ветераны боевых действий освобождены от транспортного налога на одно ТС с 2022 года без заявления. Военные пенсионеры без этого статуса могут рассчитывать только на региональные льготы.

Пенсионный статус не освобождает от НДФЛ на аренду, продажу недвижимости до минимального срока владения, инвестиции и проценты по вкладам сверх лимита. Для процентных доходов за 2025 год необлагаемая сумма — ₽210 тысяч. Госпенсии и страховые пенсии от НДФЛ освобождены. Оформить имущественную льготу можно в личном кабинете ФНС. Уведомление о выборе льготного объекта подается до 31 декабря отчетного года.