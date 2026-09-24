Перезревшие фрукты: диетолог Студеникина объяснила, когда их еще можно есть, а когда пора выбросить

Диетолог Студеникина: перезревшие плоды можно есть без плесени и гнили

Общество

Диетолог Марина Студеникина в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что перезревшие плоды можно употреблять в пищу только при отсутствии плесени и гнили. Такие фрукты и овощи допустимо использовать для приготовления смузи и других блюд.

Врач предупредила: если овощ стал чрезмерно мягким, из него сочится сок, поверхность стала склизкой, цвет изменился на подозрительно темный или появилась плесень — его необходимо выбросить. Подобные изменения свидетельствуют о размножении бактерий, способных вызвать отравление или пищевое расстройство. Студеникина также отметила, что у перезревших плодов меняются вкус и текстура: мякоть может стать жесткой и водянистой или вовсе волокнистой, кожура твердеет, а внутри появляются крупные семена.

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