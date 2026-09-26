Пленка, рамка, грязь: как водители прячут номера от камер и чем это заканчивается?
NJcar: водители скрывают номера пленками и рамками от камер ГАИ
Водители все чаще пытаются обмануть дорожные камеры, делая номера нечитаемыми. Одни обрабатывают таблички составами и наклеивают пленки, рассчитывая на засветку снимка, другие используют специальные рамки. Некоторые просто не спешат отмывать знак после поездки по мокрой дороге, а кое-кто изгибает, царапает или стирает часть обозначений. Иногда табличка чистая, но закрыта фаркопом или велокреплением. Встречаются и владельцы, которые переносят знак на менее удобное для съемки место. Об этом пишет NJcar.
Однако при остановке инспектором ГАИ расчет на неудачный ракурс перестает работать: сотрудник видит машину вблизи и за несколько минут может обнаружить пленку или следы вмешательства. Наказание зависит от причины нечитаемости. Если номер испачкался из-за дождя, водителю грозит предупреждение или штраф ₽500. За умышленное сокрытие регистрационного знака по статье 12.2 КоАП РФ предусмотрен штраф до ₽5000 либо лишение прав на срок до трех месяцев.