Пленка, рамка, грязь: как водители прячут номера от камер и чем это заканчивается?

Водители все чаще пытаются обмануть дорожные камеры, делая номера нечитаемыми. Одни обрабатывают таблички составами и наклеивают пленки, рассчитывая на засветку снимка, другие используют специальные рамки. Некоторые просто не спешат отмывать знак после поездки по мокрой дороге, а кое-кто изгибает, царапает или стирает часть обозначений. Иногда табличка чистая, но закрыта фаркопом или велокреплением. Встречаются и владельцы, которые переносят знак на менее удобное для съемки место. Об этом пишет NJcar.