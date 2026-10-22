Почему вечером тянет к холодильнику? Диетолог объяснила и дала простой план

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Диетолог Гарсия-Уэбб: четыре приема пищи помогут снизить тягу к ночным перекусам

Общество

Диетолог Меган Гарсия-Уэбб назвала четыре приема пищи способом снизить тягу к ночным перекусам. Об этом сообщает «Бриф24». По словам специалиста, желание поесть поздно вечером может появляться как из-за физического голода, так и на фоне стресса.

Для уменьшения ночного голода Гарсия-Уэбб советует придерживаться режима с завтраком, обедом, ужином и полдником. На каждый прием пищи она рекомендует выделять не менее 15 минут, а перерывы между дневными трапезами не должны превышать пяти часов. Кроме того, врач предлагает пересмотреть ежедневный рацион и выбирать цельные продукты с минимальной обработкой. Эксперт подчеркнула: есть нужно осознанно, не отвлекаясь на посторонние занятия.

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