Почему вечером тянет к холодильнику? Диетолог объяснила и дала простой план

Диетолог Меган Гарсия-Уэбб назвала четыре приема пищи способом снизить тягу к ночным перекусам. Об этом сообщает « Бриф24 ». По словам специалиста, желание поесть поздно вечером может появляться как из-за физического голода, так и на фоне стресса.

Для уменьшения ночного голода Гарсия-Уэбб советует придерживаться режима с завтраком, обедом, ужином и полдником. На каждый прием пищи она рекомендует выделять не менее 15 минут, а перерывы между дневными трапезами не должны превышать пяти часов. Кроме того, врач предлагает пересмотреть ежедневный рацион и выбирать цельные продукты с минимальной обработкой. Эксперт подчеркнула: есть нужно осознанно, не отвлекаясь на посторонние занятия.