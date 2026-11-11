Погромы на Елисейских полях и пустые отели: чем обернулись беспорядки для туризма Франции

Во Франции осенью 2026 года резко сократились гостиничные бронирования на фоне массовых беспорядков в Париже и других крупных городах. Об этом сообщает « Турпром » со ссылкой на данные Booking.com. Генеральный директор Booking.com во Франции Ванесса Хейдорфф в интервью L’Echo Touristique рассказала, что в октябре рост бронирований прекратился: снижение затронуло все регионы, но сильнее пострадали Париж, Ницца и Прованс — Альпы — Лазурный Берег.

Основной причиной она назвала события в столице и провинциальных городах, негативно повлиявшие на привлекательность страны для иностранцев. Наиболее активно от поездок отказываются туристы из США и азиатских стран, тогда как внутренний рынок демонстрирует большую устойчивость.

Для гостиничной отрасли сокращение международного потока особенно чувствительно: в 2025 году прямые расходы путешественников через экосистему Booking.com достигли рекордных €29,2 млрд, и в четвертом квартале отрасль рискует столкнуться с многомиллиардными потерями, хотя Booking Holdings по-прежнему прогнозирует общемировой рост числа ночевок на 1–3% в зимние праздники. Ухудшение ситуации связывают с протестами, переросшими в столкновения с полицией: в Париже беспорядки затронули районы Елисейских полей, площади Согласия и Вандомской площади, участники поджигали автомобили и использовали пиротехнику, а правоохранители применяли водометы и слезоточивый газ; пострадали десятки прохожих, включая иностранных туристов.

В Ницце блокировали часть набережной Променад-дез-Англе и громили торговые объекты, а транспортные забастовки и перекрытия дорог к аэропортам Шарль-де-Голль и Орли вынудили некоторых пассажиров идти пешком. Еще одна проблема — кибератаки: за год с ними столкнулись 14% французских отелей, вдвое больше среднеевропейского показателя.