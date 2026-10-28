Последняя ссора не дает покоя? Три способа попросить прощения у умершего

После смерти близкого человека многих мучают воспоминания о последней ссоре или о словах, которые так и не были сказаны. Православная традиция советует выражать сожаление не только в мыслях, но и делами, пишет дзен-канал «Торжество православия».

Первый способ — молитва: верующие могут прийти на могилу, привести ее в порядок и помолиться об упокоении души. Второй — исполнить обязательства перед покойным, если они остались: например, вернуть долг наследникам или помочь родственникам. Третий способ — творить добрые дела в память об ушедшем: сделать пожертвование, поддержать пожилого человека или помочь тому, кто оказался в трудной ситуации.

При этом авторы канала отмечают, что такие поступки не должны превращаться в бесконечное самонаказание за прошлое. В православии главное — искреннее раскаяние и желание не повторять прежних ошибок; при необходимости верующий может обратиться за советом к священнику.