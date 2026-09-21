«Православные чародеи» и «белые колдуны»: в России предложили запретить экзорцизм вне церкви

В России предложили ограничить обряды экзорцизма, проводимые вне Русской православной церкви. С такой инициативой выступил руководитель движения «Россия Православная» и заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Михаил Иванов. Об этом он заявил 21 сентября на профильном мероприятии, сообщает РИА Новости .

Иванов предупредил об опасности «белых колдунов» и «православных чародеев» и призвал законодательно ограничить любые церемонии изгнания бесов вне официальной РПЦ. По его словам, под видом «православных целителей» и «белых магов» нередко действуют люди, наносящие вред психическому и физическому здоровью граждан и использующие религиозную риторику как прикрытие.

Особую обеспокоенность общественник выразил по поводу практик экзорцизма. Он подчеркнул, что они должны проводиться исключительно священнослужителями РПЦ и только в установленном церковном порядке. Иванов назвал частные церемонии вне стен храма недопустимыми и опасными, поскольку под видом духовной помощи людям могут навредить. Он также призвал рассмотреть вопрос о внесении соответствующих изменений в законодательство.