«Православные чародеи» и «белые колдуны»: в России предложили запретить экзорцизм вне церкви
Замглавы ВРНС Иванов: обряды экзорцизма вне РПЦ нужно ограничить
В России предложили ограничить обряды экзорцизма, проводимые вне Русской православной церкви. С такой инициативой выступил руководитель движения «Россия Православная» и заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Михаил Иванов. Об этом он заявил 21 сентября на профильном мероприятии, сообщает РИА Новости.
Иванов предупредил об опасности «белых колдунов» и «православных чародеев» и призвал законодательно ограничить любые церемонии изгнания бесов вне официальной РПЦ. По его словам, под видом «православных целителей» и «белых магов» нередко действуют люди, наносящие вред психическому и физическому здоровью граждан и использующие религиозную риторику как прикрытие.
Особую обеспокоенность общественник выразил по поводу практик экзорцизма. Он подчеркнул, что они должны проводиться исключительно священнослужителями РПЦ и только в установленном церковном порядке. Иванов назвал частные церемонии вне стен храма недопустимыми и опасными, поскольку под видом духовной помощи людям могут навредить. Он также призвал рассмотреть вопрос о внесении соответствующих изменений в законодательство.