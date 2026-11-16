«Придаток машины»: митрополит Алексий предупредил об опасности доверять ИИ важные решения

Митрополит Алексий: ИИ уже вытесняет работников и разрушает человека

Общество

На Рождественских чтениях в Челябинске обсудили духовные угрозы искусственного интеллекта. Как передает ЕАН Екатеринбург, митрополит Челябинский и Миасский Алексий заявил, что церковь не отвергает технологию, но призывает противостоять ее опасностям. Поводом для разговора стали Рождественские образовательные чтения, открывшиеся в отеле Radisson: о христианстве и ИИ говорили представители церкви и верующие.

По словам Алексия, ИИ уже вытесняет работников. Митрополит отметил, что потеря возможности ощущать себя нужным и значимым разрушительна для человека, а чувство ненужности стало одной из самых серьезных проблем современности. Помочь людям обрести место в жизни — задача православной церкви и других традиционных религиозных организаций России, считает он.

При этом наличие работы, по оценке Алексия, не защищает от рисков, связанных с ИИ: опасность возникает, когда люди доверяют нейросетям принятие важных решений. Он добавил, что в каждом заложена божья искра, а возможные угрозы прогресса следует воспринимать как новые испытания.

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