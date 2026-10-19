Провисший таз и девять повторений: почему видео SHAMAN назвали хайпом?

Тренер Скрипник назвал отжимания SHAMAN уровнем новичка из-за техники

Общество

Фитнес-тренер Никита Скрипник раскритиковал технику отжиманий певца SHAMAN (Ярослава Дронова) на видео, опубликованном в Сети. По словам эксперта, уровень физической подготовки артиста соответствует новичку, а рассинхрон в движениях наводит на мысли о съемке ролика ради хайпа, передает «Абзац».

Скрипник назвал упражнение отжиманиями новичка или человека, который давно не отжимался. Он объяснил это нечетко сформированными нервно-мышечными связями и рассинхроном работы разных суставов. По мнению тренера, видео скорее снято для хайпа, чем ради самих отжиманий. С точки зрения классической техники у исполнителя заметно провисает таз. Скрипник посоветовал использовать специальные опоры под руки, чтобы грудная клетка опускалась ниже, а мышцы успевали растянуться до того, как таз коснется пола.

Накануне SHAMAN опубликовал в соцсети ролик с тренировкой, где отжался девять раз. Пользователи Сети иронично отреагировали на технику выполнения и скромное количество повторений.

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