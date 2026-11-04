«С 27 октября без денег»: водители и кондукторы «ПассажирАвтотранса» жалуются на задержки зарплат

В сообществе «Инцидент Кузбасс» 4 ноября появилась жалоба на невыплату зарплат сотрудникам крупного перевозчика региона. По словам авторов публикации, они работают в «ПассажирАвтотрансе» — компании, которая обслуживает большинство междугородних маршрутов Кузбасса и контролирует работу многих автовокзалов.

По их данным, водителям и кондукторам деньги не перечисляют с 27 октября, несмотря на это экипажи продолжают выходить на длительные смены. Сотрудники отметили, что у них есть кредиты, ипотеки и другие обязательные платежи, которые нечем оплачивать из-за задержки.

Отдельно пользователи указали, что руководителям предприятия зарплату и аванс перечисляют вовремя. Журналисты NGS42.RU направили письменный запрос в министерство транспорта Кузбасса, но на момент выхода материала ответа не поступило. С начала года это не первый случай: сотрудники «ПАТ» уже жаловались на невыплаты, и тогда информацию подтвердили. Причиной называли вынужденный простой автопарка в холода и потерянную прибыль; власти обещали держать ситуацию на контроле и указать перевозчику на недопустимость задержек.