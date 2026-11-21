В Российском союзе туриндустрии (РСТ) заявили об отсутствии подтвержденных данных о пострадавших российских гражданах во время мощного шторма в бразильском городе Тупансиретан. Как сообщил « Абзацу » глава пресс-службы ведомства Артур Абдюханов, информация продолжает проверяться, однако на текущий момент официальных обращений не поступало.

«На данный момент у Российского союза туриндустрии нет подтвержденной информации о российских туристах, пострадавших в результате сильного шторма на юге Бразилии… Вместе с тем исключать присутствие самостоятельных путешественников или российских граждан, находящихся в регионе по другим причинам, нельзя», — уточнил представитель организации.

Эксперты РСТ отметили, что Бразилия не входит в число приоритетных направлений для россиян и не имеет прямого авиасообщения с РФ. Кроме того, муниципалитет Тупансиретан, где произошел стихийный бедствие, находится в удалении от основных туристических зон страны, что снижает вероятность массового присутствия там отдыхающих из России.