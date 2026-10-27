Системный администратор вынес из офиса 5 ноутбуков и 51 док-станцию: подробности кражи на ₽2,22 млн

В Пресненском районе Москвы задержали мужчину, подозреваемого в краже техники на ₽2,22 млн из офиса компании. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Москве. По данным ведомства, сотрудники уголовного розыска задержали 41-летнего уроженца Костромы.

По версии следствия, мужчина работал в организации системным администратором и с апреля по июль похитил пять ноутбуков и 51 док-станцию — устройства для подключения к компьютеру дополнительного оборудования. Подозреваемого задержали на Кронштадтском бульваре, у него изъяли один из похищенных гаджетов.

Остальную технику он продал, а деньги потратил. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража»). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Таким образом, по данным полиции, хищение совершалось в течение нескольких месяцев сотрудником, имевшим доступ к офисной технике.