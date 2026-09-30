Иерей РПЦ стал высоким вождем народа игбо в Нигерии: как это произошло?

Иерей Георгий Максимов, возглавляющий миссионерский отдел Патриаршего экзархата Африки РПЦ, был коронован как высокий вождь народа игбо в Нигерии. Об этом он сообщил в социальных сетях 29 сентября.

По словам Максимова, церемонию провел король народа игбо, который также является христианином. Во время обряда монарх произносил христианские молитвы. Иерей отметил, что король сидел среди оглашенных и учился у него креститься по-православному. Максимову вручили одеяние вождя, знаки власти, включая костяной скипетр, и африканское имя. Теперь он носит титул высокого вождя земли Игбо Озурумба.

Отец Георгий подчеркнул, что многие представители народа игбо желают принять православие, и экзархат уже начал катехизацию нескольких членов общины. Он расценил свою коронацию как знак уважения и доверия, адресованный не лично ему, а Русской православной церкви, представителем которой он является.