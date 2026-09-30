Иерей РПЦ стал высоким вождем народа игбо в Нигерии: как это произошло?

Иерей РПЦ Максимов стал высоким вождем народа игбо в Нигерии

Общество

Иерей Георгий Максимов, возглавляющий миссионерский отдел Патриаршего экзархата Африки РПЦ, был коронован как высокий вождь народа игбо в Нигерии. Об этом он сообщил в социальных сетях 29 сентября.

По словам Максимова, церемонию провел король народа игбо, который также является христианином. Во время обряда монарх произносил христианские молитвы. Иерей отметил, что король сидел среди оглашенных и учился у него креститься по-православному. Максимову вручили одеяние вождя, знаки власти, включая костяной скипетр, и африканское имя. Теперь он носит титул высокого вождя земли Игбо Озурумба.

Отец Георгий подчеркнул, что многие представители народа игбо желают принять православие, и экзархат уже начал катехизацию нескольких членов общины. Он расценил свою коронацию как знак уважения и доверия, адресованный не лично ему, а Русской православной церкви, представителем которой он является.

Читайте также

«Это не тромб». Эксперты назвали истинную причину смерти Сергея Соседова

«Это не тромб». Эксперты назвали истинную причину смерти Сергея Соседова

Дизель снова в моде: какие машины россияне раскупали летом 2026-го

Дмитрий Медведев об итогах выборов: «Единая Россия» выступила достойно

Дмитрий Медведев об итогах выборов: «Единая Россия» выступила достойно

Пассажирам авиакомпаний готовят дополнительный сбор

Пассажирам авиакомпаний готовят дополнительный сбор

Эль-Ниньо может убить почти полмиллиона человек за полгода

Эль-Ниньо может убить почти полмиллиона человек за полгода

Ветеринар перечислила запрещенные продукты для кошек и собак

Ветеринар перечислила запрещенные продукты для кошек и собак

«Кузов дорожает быстрее». Названа средняя стоимость ремонта машины в 2026 году

«Кузов дорожает быстрее». Названа средняя стоимость ремонта машины в 2026 году

Президент подсказал россиянину приятный способ траты сэкономленных на газе денег

Президент подсказал россиянину приятный способ траты сэкономленных на газе денег

Автоэксперты перечислили несколько советов, как купить машину и не пожалеть об этом

Автоэксперты перечислили несколько советов, как купить машину и не пожалеть об этом

Hongqi H5 обновили без повышения цены: что изменилось в китайском бизнес-седане

Атака БПЛА ВСУ на регионы России 22 сентября: последние новости, сколько дронов сбито

Скрытые возможности полиса: что еще можно защитить при страховании жилья в Подмосковье

Добавьте mosregtoday.ru в избранное