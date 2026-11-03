Смерть не предопределена: священник объяснил, почему гадания о сроке жизни бессмысленны

Священник Береговой отверг идею предопределенности даты смерти человека

Общество

Христианское вероучение категорически отвергает концепцию фатализма, а дата кончины человека не является заранее предопределенной. Об этом заявил священнослужитель Владислав Береговой в ходе общения с прихожанами, затронув в том числе тему современных попыток использования искусственного интеллекта для имитации связи с умершими.

По словам представителя церкви, жизненный путь формируется не слепой судьбой, а сочетанием Божьей воли и свободы личного выбора. В отличие от научного подхода, рассматривающего смерть исключительно как биологическое завершение существования, религиозная доктрина связывает этот переход с духовной готовностью души.

Священник подчеркнул, что Господь не использует лишение жизни в качестве наказания, а предоставляет возможность перехода на иной этап бытия. ‎Владислав Береговой назвал бессмысленными любые попытки узнать срок собственной кончины посредством гаданий или магических практик, отметив, что подобным знанием обладает только Всевышний. Вместо страха перед будущим верующим рекомендовано сосредоточиться на ведении праведного образа жизни, полагаясь на духовные ориентиры, а не на мистические предсказания.

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