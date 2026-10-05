Собака съела яд на улице? Ветеринар предупреждает: счет идет на часы

Ветеринар Скоробогатый: отравленную собаку нужно срочно везти в клинику

Общество

Ветеринарный врач Данила Скоробогатый в беседе с ИС «Вести» предупредил, что при подозрении на отравление собаки ядом с улицы необходимо срочно обратиться в ветклинику. По его словам, промедление и попытки самостоятельного лечения могут привести к тяжелым последствиям.

Специалист подчеркнул, что самолечение недопустимо: яды, которыми сейчас травятся собаки, в кратчайшие сроки вызывают необратимые последствия и очень быстро приводят к летальному исходу.

Первые признаки отравления могут появиться уже в течение двух часов. В этот период животное нужно показать специалисту. В клинике собаке смогут вызвать рвоту и провести другие необходимые процедуры. Скоробогатый также отметил, что животному допустимо дать обычный абсорбент, однако рассчитывать на его эффективность как на основное лечение не стоит.

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