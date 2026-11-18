Жители казанского жилого комплекса «Изумрудный город» выразили обеспокоенность масштабной вырубкой деревьев в местном парке, который является популярным местом отдыха для семей с детьми и пожилых людей. По словам горожан, зеленая зона лишилась сотен насаждений, включая здоровые деревья, что вызывает у них подозрения в подготовке территории под будущую застройку. Об этом сообщает телеканал « Татарстан-24 ».

Парк перешел в муниципальное ведение около пяти лет назад. Жильцы отмечают, что после смены собственника из зоны отдыха исчезли тематические фигуры по мотивам сказки «Волшебник Изумрудного города», а затем начались работы по удалению растительности.

В ответ на жалобы жителей исполком Казани сообщил, что специалисты провели обследование территории и выявили 33 аварийных дерева. Среди причин для сноса были названы усыхание, наличие дупел, повреждения короедом и пустоты в стволах. Однако местные активисты не согласны с официальной статистикой, утверждая, что объем вырубки значительно превышает заявленные цифры, а многие спиленные деревья находились в хорошем состоянии.

Для защиты парка инициативная группа начала сбор подписей против любого строительства на этой территории. Горожане настаивают на сохранении зеленой зоны в ее текущем виде. Редакция издания пыталась получить дополнительные разъяснения в администрации, но в выходной день комментарий предоставлен не был.