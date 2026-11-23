В России выбор имени для ребенка в разные периоды ограничивали церковь и власть. Об этом пишет портал «Хибины.ru ».

В царское время главным регулятором выступала церковь: имя полагалось выбирать по святцам, и при крещении священник пользовался церковным календарем. Если желания родителей расходились с церковными правилами, ребенку давали второе имя. Светлану крестили Фотинией, Алису Александрой, Жанну Иоанной, а Викторию Никой. По данным портала, имя Мария для крещения использовать строго запрещалось: Богородицу почитали как покровительницу всех христиан, и она не могла быть ангелом-хранителем отдельного человека.

После прихода к власти большевиков церковь лишилась привилегий и влияния, но появились политические ограничения. В 1930-е годы подследственным запрещали произносить имя Сталина, а в протоколах его заменяли прочерками. Имена «врагов народа» попадали в негласный черный список, а хранение книг с упоминанием Троцкого или Каменева считалось проявлением нелояльности. Имена «предателей партии» стирали из книг, а некоторые чиновники меняли фамилии, если те были хоть немного созвучны.