«Свойство» вместо любви? Священник объяснил запрет на венчание двух братьев с двумя сестрами

Русская православная церковь не допускает венчания двух родных братьев с двумя родными сестрами. Об этом «МедиаПотоку» рассказал клирик храма Святителя Николая Мирликийского в Кузнецах иерей Филипп Ильяшенко. Основанием для отказа служит документ «О канонических аспектах церковного брака», утвержденный Архиерейским собором.

Такие союзы церковь классифицирует как препятствие к венчанию: между двумя семьями возникают дополнительные родственные связи, которые в церковном праве определяют как свойство.

Иерей подчеркнул, что священнослужители опираются на общецерковные нормы, а не на собственное усмотрение, и подобные правила прямо прописаны в регулирующих допустимость браков канонических актах. Специальных церковных наказаний за нарушение этого запрета не существует. Однако, предупредил священник, сознательное игнорирование канонов отдаляет верующего от церковной общины и препятствует его полноценному участию в жизни церкви.