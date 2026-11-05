Таксист за рулем экскурсовода: в России запускают бесплатный курс для водителей

Российским водителям такси предложат пройти бесплатный онлайн-курс по проведению городских экскурсий для пассажиров и туристов. Об этом пишет « Российская газета ». Такси часто становится первым каналом общения для гостя в незнакомом городе, и водители могли бы рассказывать о локальных достопримечательностях и заведениях, которых нет в стандартных путеводителях.

Для путешественников это позволит глубже узнать город, а самим таксистам — улучшить качество сервиса, повысить рейтинг и увеличить шансы на чаевые. Сейчас идет регистрация участников, а с 17 ноября по 4 декабря 2026 года пройдет обучение первой группы водителей.

На программе расскажут, как выстраивать общение с туристами, рекомендовать интересные места и развивать личный бренд эксперта по своему городу. Обучение проводится дистанционно и бесплатно, что позволяет совмещать учебу с выполнением текущих заказов. Таким образом, по данным издания, проект должен превратить поездку в такси из простого перемещения в дополнительный источник впечатлений для туриста и инструмент роста для водителя.