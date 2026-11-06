Теплая осень усыпила бдительность: почему медведи в Тюменской области не ложатся спать и чем это грозит

Затяжная осень в Тюменской области несет опасность не только для людей: позднее залегание медведей в спячку грозит и самим зверям, и всей популяции. Об этом рассказал эколог Виктор Климович, передает « Наш город ».

По его словам, своевременное начало сезона спячки в регионе остается под вопросом — погодные условия пока не позволяют сработать природным часам медведей. Из-за этого звери будут постепенно становиться все агрессивнее и могут начать нападать на человека без попыток отпугнуть.

Климович напомнил, что представление, будто медведи только едят и спят, — распространенное заблуждение. В экосистеме Тюменской области они вершина пищевой цепочки и ключевой вид, который помогает обновлять и сохранять леса и популяции других зверей. Прежде всего роль медведя — в контроле популяции крупных копытных: оленя и лося. Хищник уничтожает слабых особей, укрепляя генофонд жертв, а без него травоядные будут бесконтрольно размножаться и сильнее объедать растительность, что со временем может привести к деградации лесов.

Еще одна функция бурых медведей — санитарная: это падальщик, основа его рациона — тела погибших животных, и, поедая их, он предотвращает распространение инфекций. Кроме того, медведи обновляют флору: питаясь рыбой, они удобряют лесные почвы азотом и фосфором, а семена ягод и плодов, проходя через желудок, высеваются на новых площадях. Чем агрессивнее будут животные, тем чаще их станут отстреливать, и популяция может серьезно сократиться — тогда медведи не смогут выполнять свою природную роль.