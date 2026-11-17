Ученые приступили к изучению загадочного кольцевого углубления диаметром около семи километров в Болотнинском районе Новосибирской области, получившего название Новополянская аномалия. Объект, расположенный между селами Новая Поляна и Карасево, привлек внимание исследователей из-за внешнего сходства с ударным кратером.

Как пишут «Вести» со ссылкой на Telegram-канал SHOT, спутниковые снимки демонстрируют четкие округлые границы впадины с заболоченной территорией внутри и характерными земляными насыпями по периметру. Для детального изучения местности была организована совместная экспедиция представителей Новосибирского астрономического общества и местного вуза. Из-за сложной проходимости группа добиралась до точки на вездеходах.

На месте специалисты провели замеры и заложили два разведочных шурфа для анализа структуры грунта; изъятые образцы почвы переданы в лабораторию для дальнейшего исследования. На текущем этапе единой версии происхождения аномалии у специалистов нет. Эксперты рассматривают как вариант древнего падения метеорита, так и природные геологические процессы, включая карстовое проседание или следы древнего речного русла. Для получения окончательных выводов планируется проведение дополнительных полевых исследований в данном районе.