Священнослужители Русской православной церкви напомнили прихожанам о правилах поведения в храме. По их словам, если во время службы свеча упала, не следует поднимать ее и уносить с собой — это может считаться плохим знаком. Свечу лучше оставить в церкви и помолиться о защите от бед. Об этом пишет ИА « Кулик ».

Освященные предметы — иконы и крестики — обладают духовным значением и могут служить оберегами. Однако не стоит приносить домой вещи, которыми пользовались другие люди, чтобы не перенести чужие проблемы. Ненужные освященные предметы нельзя выбрасывать: их следует вернуть в церковь для утилизации.

Если в храме случайно уронили деньги, поднимать их не рекомендуется — они должны остаться для нужд церкви или помощи нуждающимся. Церковные книги требуют особого обращения: прежде чем использовать их дома, желательно получить благословение священника. А если возникла необходимость взять землю с кладбища, нужно обязательно посоветоваться с духовником.

Сломанные иконы или крестики также нельзя выбрасывать в мусор. В таких случаях следует обратиться в церковь — священники помогут правильно распорядиться святыней.