Усталость за рулем опаснее скорости: Госавтоинспекция назвала главные признаки
Госавтоинспекция напомнила водителям о признаках усталости за рулем
Госавтоинспекция напомнила водителям, что усталость не всегда начинается с засыпания за рулем. Как сообщает сайт tagilcity.ru со ссылкой на ведомство, такое состояние может быть опаснее, чем превышение скорости в непогоду. Особенно внимательными стоит быть тем, кто отправляется в дальнюю поездку.
В Госавтоинспекции рекомендуют делать остановки примерно каждые два часа. Согласно памятке ГИБДД, к признакам усталости относятся проблемы с концентрацией на дороге, постоянное переключение внимания, желание часто моргать и тереть глаза, а также плохое запоминание последних преодоленных километров. При появлении таких симптомов водителям советуют найти безопасное место и отдохнуть 15–20 минут.