Усталость за рулем опаснее скорости: Госавтоинспекция назвала главные признаки

Госавтоинспекция напомнила водителям, что усталость не всегда начинается с засыпания за рулем. Как сообщает сайт tagilcity.ru со ссылкой на ведомство, такое состояние может быть опаснее, чем превышение скорости в непогоду. Особенно внимательными стоит быть тем, кто отправляется в дальнюю поездку.