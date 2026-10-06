Усталость за рулем опаснее скорости: Госавтоинспекция назвала главные признаки

Госавтоинспекция напомнила водителям о признаках усталости за рулем

Общество

Госавтоинспекция напомнила водителям, что усталость не всегда начинается с засыпания за рулем. Как сообщает сайт tagilcity.ru со ссылкой на ведомство, такое состояние может быть опаснее, чем превышение скорости в непогоду. Особенно внимательными стоит быть тем, кто отправляется в дальнюю поездку.

В Госавтоинспекции рекомендуют делать остановки примерно каждые два часа. Согласно памятке ГИБДД, к признакам усталости относятся проблемы с концентрацией на дороге, постоянное переключение внимания, желание часто моргать и тереть глаза, а также плохое запоминание последних преодоленных километров. При появлении таких симптомов водителям советуют найти безопасное место и отдохнуть 15–20 минут.

Читайте также

В поселке Мишеронский м.о. Шатура открыли парк после реконструкции

В поселке Мишеронский м.о. Шатура открыли парк после реконструкции

«Княжна Ольга» под запретом. Какие имена не зарегистрирует ЗАГС?

«Княжна Ольга» под запретом. Какие имена не зарегистрирует ЗАГС?

Температура, сыпь, диарея: опасная инфекция активно бродит по российскому региону

Температура, сыпь, диарея: опасная инфекция активно бродит по российскому региону

Жители Подмосковья смогут подать заявку на конкурс инициатив по сохранению и защите исторической памяти

Жители Подмосковья смогут подать заявку на конкурс инициатив по сохранению и защите исторической памяти

В подмосковном Павловском Посаде отпраздновали День пожилого человека

В подмосковном Павловском Посаде отпраздновали День пожилого человека

В Подмосковье суд прекратил незаконную продажу алкоголя

В Подмосковье суд прекратил незаконную продажу алкоголя

Погода в Московском регионе: синоптик предупредила о дождях и похолодании на выходных

Погода в Московском регионе: синоптик предупредила о дождях и похолодании на выходных

В красногорском Путилково обсудили с жителями вопросы благоустройства

В красногорском Путилково обсудили с жителями вопросы благоустройства

Синоптики спрогнозировали облачность и до +12 градусов в Подмосковье 3 октября

Синоптики спрогнозировали облачность и до +12 градусов в Подмосковье 3 октября

Расширение полномочий ФНС может остановить продажи на маркетплейсах

Расширение полномочий ФНС может остановить продажи на маркетплейсах

«Друг на час» за деньги: чем опасен «нытинг»

«Друг на час» за деньги: чем опасен «нытинг»

«Возвращение династии к 2031 году»: что говорит древний китайский манускрипт, приписываемый стратегу Лю Бовэню

«Возвращение династии к 2031 году»: что говорит древний китайский манускрипт, приписываемый стратегу Лю Бовэню

Добавьте mosregtoday.ru в избранное