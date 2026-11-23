В Омске специалисты по охране животного мира призвали горожан прекратить подкармливать диких уток хлебом, чипсами и другой человеческой пищей, поскольку такой рацион приводит к тяжелым заболеваниям и гибели пернатых.

Поводом для обращения стал инцидент в Старозагородной роще, где 23 ноября была спасена перелетная птица, не сумевшая улететь на юг. Прибывшие на место эксперты установили, что утка критически набрала вес из-за неправильного питания, что лишило ее возможности нормально летать. В ведомстве подчеркнули, что мучные изделия и сухари провоцируют у птиц брожение в зобе и воспалительные процессы.

Если желание помочь пернатым непреодолимо, рекомендуется использовать продукты, близкие к природному рациону: перловку, ячмень, пшеницу, овсяные хлопья, а также мелко нарезанные овощи и нежирный творог или вареное яйцо в малых дозах. Однако оптимальным решением специалисты называют полный отказ от подкормки.

Массовое скопление пернатых в парке «Зеленый остров» и на реке Иртыш связано с аномально теплой осенью. Отсутствие льда на водоемах позволяет птицам самостоятельно добывать пропитание и задерживаться в регионе на зимовку, что многократно увеличивает риски их столкновения с недобросовестными горожанами.