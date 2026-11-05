Ваш робот-пылесос все слышит? IT-эксперт объяснил, какие данные умная техника передает на сторону

Умные бытовые устройства способны передавать персональные данные владельцев, видео, звук и информацию с датчиков. Об этом « Абзацу » рассказал IT-эксперт и главный разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер. По его словам, при взломе техники эти сведения могут попасть к злоумышленникам.

Эксперт пояснил, что данные бывают самыми разными: начиная с персональной информации, которую пользователь указывает при регистрации и заполнении приложений, и заканчивая видеоданными, показаниями сенсоров и звуком. Все это устройство может отправлять в разных направлениях, а сведения затем перехватывают и продают — в лучшем случае рекламщикам для таргетинга.

Геллер посоветовал отключать ненужные функции умных устройств, физически закрывать камеры и выбирать технику проверенных производителей, которым пользователь доверяет и знает их историю. При этом он предупредил, что даже известные компании не могут полностью исключить утечки: крупные разработчики тоже могут терять или сливать такую информацию. Таким образом, по мнению эксперта, полностью защититься от рисков нельзя, но можно сократить объем собираемых данных и внимательнее относиться к выбору устройств.