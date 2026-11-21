Власти Египта запустили масштабный проект по трансформации территории вокруг пирамид Гизы в полноценный туристический мегаполис. Премьер-министр страны Мустафа Мадбули 18 ноября дал официальный старт строительству комплекса «Нивера Египет» ⁦(Nevera Egypt)⁩ площадью 36 миллионов квадратных метров.

Согласно данным газеты Asharq Al-Awsat, проект предполагает создание более 6000 гостиничных номеров, парка развлечений, торговых галерей и даже киностудий — своеобразного «египетского Голливуда». Комплекс станет связующим звеном между плато Гиза, Большим Египетским музеем, некрополями Саккара и Дахшур, а также аэропортом «Сфинкс». ‎Ключевая особенность проекта — прямое железнодорожное сообщение с курортами Красного и Средиземного морей. Скоростной поезд свяжет пляжные зоны Айн-Сохна и Эль-Аламейн напрямую с пирамидами и Асуаном. ‎Египетский эксперт по туризму Мухаммед Карем пояснил изданию, что цель проекта — превратить район пирамид из «транзитной остановки» в место для многодневного пребывания.

Комплекс рассчитан на прием 8–10 миллионов гостей в год, включая 4 миллиона иностранных туристов. При этом застройщики обязаны соблюдать высотный регламент, чтобы современные здания не перекрыли историческую панораму пирамид.