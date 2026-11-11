«Время не лечит, оно учит жить с пустотой»: пермячка рассказала о потере дочери на девятом месяце

«КП-Пермь»: пермячка потеряла ребенка на девятом месяце беременности

Общество

Жительница Пермского края Альфия (имя изменено по просьбе героини публикации) рассказала «КП-Пермь» о потере ребенка на девятом месяце беременности. По ее словам, 17 августа она приехала в роддом МСЧ № 9, где в результате кесарева сечения родилась мертвая девочка весом 2870 г и ростом 50 см.

Это была третья дочь женщины — старшим сейчас 16 и 14 лет; с новым мужем она живет шесть лет, и беременность долго не наступала. Альфия живет в поселке под Пермью и быстро встать на учет не смогла: сначала акушеры не могли поставить диагноз, потом были ХГЧ и УЗИ, а к врачу она попала уже на 11-й неделе — и сразу была направлена в кардиологию с высоким давлением. До 35 недель беременность развивалась спокойно, единственным диагнозом была анемия.

На 35-й неделе на УЗИ обнаружили одно обвитие и маловодие; КТГ в 36 и 38 недель особых опасений у врачей не вызвало, но знакомый гинеколог, ведшая предыдущие беременности, сказала, что с 35 недель женщину должны были постоянно наблюдать или направить в стационар. Альфия настояла на госпитализации в 38 недель: в перинатальном центре, по ее словам, давление не измеряли, сделали КТГ и сказали, что рожать рано, а мест нет, поскольку «девятка» закрыта на санобработку. В 39 недель она приехала в МСЧ № 9 уже с погибшим ребенком; в протоколе вскрытия главной причиной смерти указана асфиксия плода.

Судиться семья не хочет — ни сил, ни нервов на это нет. Альфия хочет лишь опубликовать историю, чтобы другие мамы были настойчивее, если во время беременности что-то идет не так. В Минздраве Пермского края на запрос издания ответили, что информация содержит персональные данные, и рекомендовали пациентке направить официальный запрос с подробным описанием ситуации.

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