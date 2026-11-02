Выборг вместо Дубая: как петербуржцам сэкономить на зимнем отдыхе и не переплатить за праздники

Поездки в Выборг, Псков и Великий Новгород помогут петербуржцам сократить расходы на зимний отдых. Эти направления рекомендовал председатель Совета молодых ученых Финансового университета при Правительстве РФ Исмаил Исмаилов, сообщил «МК в Санкт-Петербурге».

По его словам, лучшее время для бронирования жилья на праздники — август–октябрь: к концу ноября оставшиеся варианты дорожают в полтора–два с половиной раза, а ждать горящих предложений особенно рискованно семьям и большим компаниям. Продажи железнодорожных билетов стартуют за 90 дней, на отдельных маршрутах — за 45, а авиабилеты эксперт советует покупать за 2–3 месяца. Вылет вечером 31 декабря или утром 1 января и возвращение 5–6 либо 9–10 января позволяют сэкономить 30–50% стоимости перелета. Вместо авиапутешествий Исмаилов предложил наземный транспорт. В Карелии, по его словам, дешевле выбирать гостевые дома в небольших поселках у Ладоги, а не популярные турбазы. Среди зарубежных направлений он выделил Беларусь — Минск и Витебск: для поездки достаточно внутреннего паспорта.

Сократить траты также помогут отказ от гостиничных банкетов, посещение государственных музеев и природных парков с фиксированными тарифами. Эксперт рекомендовал общественный транспорт, кафе вдали от туристических маршрутов и самостоятельное бронирование жилья со скидками.