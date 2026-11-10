Выстрел в воздух не помог: медведь снял собаку с цепи и утащил ее у складов в Кузбассе

Минлесхоз Кузбасса: медведь утащил сторожевую собаку у складов разреза

Общество

В Кузбассе медведь утащил сторожевую собаку с цепи. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на Министерство лесного комплекса и охотничьего хозяйства региона. Хищник появился у складов разреза «Калтанский» в поселке Малиновка в ночное время 10 ноября. Сотрудник охраны Росгвардии, чтобы отогнать незваного гостя, произвел выстрел в воздух из служебного оружия.

Однако на выстрелы зверь не отреагировал: снял собаку с цепи и утащил ее. На место инцидента выехала оперативная мобильная группа Минлесхоза региона. Медведь ушел, однако территорию продолжают патрулировать. Таким образом, по данным ведомства, хищник не испугался предупредительного выстрела, а после нападения на собаку покинул место, но специалисты не прекратили наблюдение за территорией.

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