Забанили после загранпаспорта: россиянин вернул доступ к Claude за три часа и $78,97

Российский пользователь Claude рассказал на Хабре, как его аккаунт заблокировали сразу после проверки личности по загранпаспорту, а примерно через три часа после апелляции доступ восстановили. По словам автора, он работает с сервисом из России через VPN, пишет anti-malware.ru .

Перед верификацией он экспортировал переписки и проекты, указал настоящие имя и фамилию, а затем предъявил действующий российский загранпаспорт. Сразу после проверки сервис сообщил о блокировке, связанной с подозрительной активностью. При этом последовательность событий еще не доказывает, что причиной стал именно паспорт: автор допускает влияние региона, VPN, смены IP-адресов или сочетания факторов, а конкретное основание Anthropic ему не объяснила.

Пользователь подал стандартную апелляцию с просьбой пересмотреть решение — текст на английском помог составить GPT. Примерно через три часа, утверждает автор, команда Anthropic Safeguards сообщила о восстановлении аккаунта после повторного рассмотрения. Подписка Max автоматически не вернулась: учетная запись осталась на бесплатном тарифе, а за остаток оплаченного периода компания оформила возврат $78,97. После этого пользователь снова оплатил Max за $100. На момент публикации доступ работал, но гарантий от повторной блокировки автор не получил. История показывает, что конкретное решение удалось оспорить, но без обещаний, что следующая апелляция пройдет по тому же сценарию. В аккаунте он сделал несколько изменений, в том числе отключил передачу местоположения в настройках конфиденциальности.