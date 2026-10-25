«Задел случайно» не прокатило: в Москве мужчину арестовали за домогательство в магазине

В Москве мужчина потрогал незнакомку за бедро и получил 15 суток ареста

Общество

В Москве мужчина получил 15 суток административного ареста за то, что приставал к незнакомой девушке в магазине, а после замечания начал ее передразнивать. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел в одном из магазинов сети «ВкусВилл». Мужчина встал рядом с покупательницей и коснулся рукой ее правого бедра. Девушка сделала замечание — в ответ услышала оскорбления. Когда она потребовала извинений, незнакомец принялся передразнивать ее и заявил, будто обращался не к ней, а к собеседнику по телефону.

Девушка написала заявление в полицию, и мужчину задержали. В суде он уверял, что задел ее случайно. Однако суд эту версию не принял: его признали виновным в мелком хулиганстве и назначили максимальное наказание по статье — административный арест на 15 суток.

Любопытно, что это, судя по всему, не единичный случай. На этой неделе похожая история произошла у станции метро «Беляево»: там незнакомец пристал к девушке, предложил сходить в кафе, а после отказа пошел за ней следом. Он не остановился даже после того, как узнал, что у нее есть молодой человек, задавал слишком личные вопросы и в какой-то момент, когда девушка начала снимать его на телефон, стал называть ее «худой камбалой» и оскорблять, предлагая переспать.

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