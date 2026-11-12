«Зарабатывают больше, а чувствуют себя беднее»: почему Америке грозят европейские погромы

Fox News: США могут охватить погромы наподобие европейских из-за высоких цен

Общество

Массовые протесты в Европе из-за падения уровня жизни должны стать серьезным предупреждением для США. Об этом пишет Fox News. По данным издания, несмотря на отчеты политиков о росте ВВП и замедлении инфляции, простые американцы из-за высоких цен на жилье, медицину и коммунальные услуги чувствуют себя все беднее: семьи зарабатывают больше, но продукты, жилье, медицина и коммуналка съедают всю зарплату.

Издание напоминает, что в 1789 году французы шли на Версаль, требуя хлеба, а сегодня Франция снова видит на улицах разгневанные толпы, в Италии десятки тысяч рабочих и студентов протестуют против уровня зарплат, ситуации с жильем и стоимости жизни.

Fox News объясняет парадокс: инфляция может снизиться с 8% до 3%, но это не значит, что продуктовый чек с $200 вернется к $150 — цены просто растут медленнее, при этом выросли страховые взносы, налог на недвижимость, коммунальные услуги и аренда. В итоге можно зарабатывать больше и ощущать себя беднее. Кредитные карты выполняют роль резервного фонда, а схема «покупай сейчас — плати потом» становится семейной бюджетной стратегией.

Издание также указывает на госдолг США, превысивший $40 трлн: проценты по долгу съедают то, что могло бы пойти на услуги. Автор призывает политиков отвечать на вопрос, сколько денег фактически остается у семьи после жилья, продуктов, транспорта, здравоохранения и коммунальных услуг, поскольку именно остаток решает, может ли семья отложить, вложить, съездить в отпуск или пережить ЧП, не влезая в долги.

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