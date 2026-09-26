Тыква, грибы и облепиха: что появится в меню московских ярмарок с 1 октября?

С 1 октября ярмарочные кафе Москвы перейдут на осеннее меню. Гостям предложат блюда с тыквой, грибами и орехами, а также согревающие напитки с ягодами. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

На ярмарке на улице Святоозерская (владение 1) в меню появятся блины с разнообразными начинками. Среди них — «Лесная прогулка» с жареными грибами, карамелизованным луком и сливочным сыром, а также «Осенний урожай» с запеченной тыквой, творожным сыром, кедровыми орешками и медом с черным перцем. Для сытного обеда подойдет блин «Богатырский» с томленой говядиной или курицей, печеным яблоком, брусничным джемом и руколой. На десерт — блины с клюквой и теплым медом или с тыквенным курдом и крошкой имбирного печенья. Запить все это можно безалкогольным яблочным сидром с корицей, гвоздикой, бадьяном и апельсином, какао с корицей, кардамоном и маршмеллоу или чаем «Облепиховый самовар» с имбирем, медом, апельсином и чабрецом.

На ярмарке на Профсоюзной улице (41) посетителям предложат крем-суп из тыквы, шаурму с куриным жюльеном, салаты с инжиром или картофелем и опятами, а также горячие напитки с ягодами, фруктами и пряностями.

В кафе в проезде Березовой Рощи (2) подадут чай с облепихой, апельсином и розмарином, с пюре из черники, лавандой и лаймом, гречишный чай с грушевым конфитюром и бадьяном, черный чай с клюквой, тимьяном и цитрусовыми. Любителям кофе предложат капучино «Дубайский шоколад» с фисташкой и шоколадом или латте «Груша-горгонзола».

На улице Свободы (57) можно будет попробовать ореховый мокко, тыквенно-пряный капучино, кофе «Карамельное яблоко», а также чаи «Вишня с миндалем» и «Пряная клюква». В кафе на Коптевском бульваре (18) — какао с маршмеллоу, вишневый капучино с перцем, чайные напитки «Груша-ваниль» с корицей и «Апельсин-фейхоа».

На пересечении улиц Соколово-Мещерская и Юровская в октябре предложат латте «Соленая карамель», «Шалфей», «Малина-шиповник» и «Облепиха-имбирь». В сквере у Гольяновского пруда гости смогут выбрать четыре варианта рафа: тыквенный, шоколадно-вишневый, со сникерсом и с халвой.