Днем 18 ноября на внешнем кольце Санкт-Петербургской кольцевой автодороги (КАД) в районе Комплекса защитных сооружений (КЗС) произошло столкновение двух грузовых автомобилей марки «ГАЗель». Об этом сообщает издание « Фонтанка » со ссылкой на пресс-службу Дирекции КЗС.

Авария зафиксирована на 129-м километре трассы вскоре после 12:30. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали люди; их точное количество и состояние здоровья в настоящее время уточняются. ДТП привело к серьезным затруднениям в движении: оказались заблокированы левая и правая полосы, для проезда транспорта временно доступна только средняя полоса. Пробка протяженностью более одного километра наблюдалась вплоть до 14:00.

Очевидцы из сообщества «Разговорчики» отмечают, что одна из столкнувшихся машин принадлежала службе доставки крупного маркетплейса. В результате удара часть посылок оказалась рассыпана по проезжей части. На месте происшествия продолжают работать экстренные и оперативные службы, выясняющие все обстоятельства аварии.