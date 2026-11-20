В Казани за девять месяцев 2026 года работу в медицинских учреждениях начали 53 врача из других регионов, привлеченные новой мерой социальной поддержки. Об этом на сессии Казанской городской думы сообщил заместитель министра здравоохранения Татарстана и начальник городского управления здравоохранения Ильназ Ахмадиев.

Согласно постановлению кабинета министров республики, подписанному по решению раиса Татарстана Рустама Минниханова, специалистам дефицитных профессий предусмотрена единовременная выплата в размере ₽1 млн. Условием получения средств является заключение трудового договора сроком не менее чем на три года. Эта инициатива позволила усилить кадровый потенциал 19 городских медицинских организаций.

Всего с начала года в столицу Татарстана трудоустроились 112 врачей, что свидетельствует о положительной динамике в решении кадровых вопросов. Тем не менее, как отметил Ахмадиев, город по-прежнему испытывает потребность в узких специалистах: участковых терапевтах, педиатрах, акушерах-гинекологах женских консультаций, неврологах и офтальмологах.