В Шадринске Курганской области скончался врач-акушер-гинеколог Анатолий Куницын. Об этом сообщил департамент здравоохранения региона в мессенджере «Макс». Пациентки называют его легендой и целой эпохой в медицине.

Профессии Куницын посвятил 52 года. Сорок лет он проработал в гинекологическом отделении больницы скорой помощи, затем принимал в частной клинике.

Одна из пациенток рассказала, что другие врачи уверяли ее в невозможности родить, однако Куницын заявил, что она выносит и родит ребенка. Сейчас ее дочери 15 лет. Женщина с благодарностью вспоминает врача и говорит, что о нем можно сказать только хорошее.

Коллеги и тысячи пациенток считают его уход огромной потерей. Его помнят как специалиста, который щедро делился знаниями, опытом и вниманием. По мнению многих, он помог не одному поколению матерей и детей.

Прощание состоится 25 ноября в Шадринске, в Николаевском соборе на улице Пионерской, 40, с 11:30 до 13:15.