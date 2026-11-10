Ржавая вода из крана: юрист объяснил, как добиться перерасчета и штрафа в полуторном размере

Если из крана идет ржавая вода, жильцы вправе требовать перерасчета и компенсации. Об этом « Абзацу » рассказал юрист по ЖКХ Александр Ушаков. По его словам, ответственность за чистоту воды несут ресурсоснабжающая и управляющие компании: жидкость с характерным цветом, запахом или примесями по закону считается некачественной услугой и противоречит нормам СанПиН. Нарушения нужно зафиксировать на фото и видео, а затем подать обращение в единую диспетчерскую службу своей УК.

Ушаков пояснил, что после жалобы должны отреагировать инженерные специалисты: они посещают квартиру, составляют акт и либо устраняют нарушения, либо обосновывают причины, а также проводят перерасчет. Обращения можно направить и в Роспотребнадзор с прокуратурой. В судебном порядке, согласно закону «О защите прав потребителей», есть возможность взыскать с поставщика штраф в полуторном размере — исходя из произведения тарифа на объем. Кроме того, в ряде случаев потребитель может взыскать компенсацию морального вреда: если удастся доказать, что из-за ржавой воды он столкнулся с моральными страданиями или получил вред здоровью, сумму компенсации могут увеличить.

Таким образом, по словам юриста, алгоритм такой: зафиксировать проблему, добиться акта и перерасчета через УК, а при необходимости идти в надзорные органы и суд.